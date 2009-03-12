Викрито канал поставок героїну з Москви до Харкова

Харків. 12 березня. УНІАН. Працівники Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС України викрили канал поставок героїну зі столиці Росії до Харкова.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі МВС України, в ході операції оперативники УБНОН затримали двох членів групи, у яких було вилучено 200 грам героїну. Вартість вилученого перевищує 120 тис. грн.

За даними прес-служби, зловмисники не встигли налагодити стійкий наркотрафік героїну з Москви до Харкова. Працівники міліції відстежували кроки злочинної діяльності групи в декілька етапів. Було ретельно зібрано докази наркоторгівлі, відстежено шляхи постачання наркотиків на територію України та способи переміщення через Державний кордон. До складу угрупування входили громадяни України та Таджикистану.

Правоохоронні органи провадять розслідування.