ХАЗ погасив борги із зарплати
17:38, 12 березня 2009Харьків
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М’ялиця подякував уряду
Харків. 12 березня. УНІАН. Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (ХДАВП) повністю погасили заборгованість із заробітної плати перед своїми працівниками.
Про це повідомив генеральний директор заводу генеральний директор ХДАВП Анатолій М’ЯЛИЦЯ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.
Керівник авіазаводу зазначив, що уряд виділив ХДАВП 34 млн. грн., і це дозволило погасити заборгованість із зарплати.
При цьому А.М’ЯЛИЦЯ подякував уряду і особисто прем`єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО за підтримку державного підприємства.
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