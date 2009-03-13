Кабмін затвердив проект будівництва 3-ї лінії харківського метро

Харків. 13 березня. УНІАН. Кабінет міністрів України розпорядженням від 11 березня 2009 р. №262-р затвердив поданий Мінтрансом проект будівництва ділянки третьої лінії Харківського метрополітену від станції “Наукова” до станції “Проспект Перемоги”. Текст документа розміщений на сайті уряду.

Проект розроблений ВАТ “Харківметропроект” і рекомендований до затвердження Центральною службою Укрдержбудекспертизи Мінрегионбуду.

Загальна кошторисна вартість проекту становить 963 млн. 309,693 тис. грн., з них будівельно-монтажних робіт – 682 млн. 433,962 тис. грн.

Експлуатаційна довжина ділянки в двоколійному вимірюванні - 5,65 кілометра.

Вартість робіт, виконаних станом на 1 квітня 2008 р., – 390 млн. 159,052 тис. грн.

Довідка УНІАН. Харківський метрополітен займає друге місце в Україні за протяжністю ліній і кількістю перевезених пасажирів. На сьогодні протяжність всіх ліній метрополітену становить 35,59 км, на яких розташовано 28 станцій. Інвентарна кількість вагонів - 321.