Гриценко не проти піти в Президенти

Харків.13 березня. УНІАН. Голова парламентського Комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО не відкидає можливості свого балотування на посаду Президента України за умови, якщо суспільство буде готове.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив Анатолій ГРИЦЕНКО на прес-конференції у Харкові.

«Я не хочу брати участі у кампанії, щоб просто погрітися», - сказав А.ГРИЦЕНКО і додав:

«Якщо я буду бачити, що люди готові до чесних виборів, якщо суспільство буде готове відмовитися від солодких обіцянок, від яких потім буває політичний діабет. Якщо люди будуть готові сприймати логіку, тоді…».

Але, на переконання А.ГРИЦЕНКА, «ще не дозріли ми до цього».

За словами народного депутата, сьогодні немає необхідності остаточно визначатися, оскільки передвиборчі перегони ще не розпочалися.