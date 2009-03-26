Курси валют у банках Харкова
12:28, 26 березня 2009Харьків
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Долар 8,2 – 8,27 грн.
Харків. 26 березня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 26 березня: Мегабанк - купівля долара - 8,2 грн. (продаж - 8,38 грн.), євро - 10,7 грн. (11,35 грн.), Меркурій - 8,2 (8,35), 10,9 (11,3), Реал-банк - 8,27 (8,35), 11,1 (11,37), Базис - 8,26 (8,33), 10,9 (11,4) відповідно.
Як повідомляв УНІАН, на 26 березня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 770.0000 (на 25 березня – 770.0000);
100 EUR – 1039.0380 (на 25 березня – 1040.0390);
10 RUR – 2.2831 (на 25 березня – 2.3142).
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