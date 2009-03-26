Курси валют у банках Харкова

Долар 8,2 – 8,27 грн.

Харків. 26 березня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 26 березня: Мегабанк - купівля долара - 8,2 грн. (продаж - 8,38 грн.), євро - 10,7 грн. (11,35 грн.), Меркурій - 8,2 (8,35), 10,9 (11,3), Реал-банк - 8,27 (8,35), 11,1 (11,37), Базис - 8,26 (8,33), 10,9 (11,4) відповідно. Як повідомляв УНІАН, на 26 березня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 770.0000 (на 25 березня – 770.0000); 100 EUR – 1039.0380 (на 25 березня – 1040.0390); 10 RUR – 2.2831 (на 25 березня – 2.3142).

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