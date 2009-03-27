Чернов позбувся трьох заступників

Харків. 27 березня. УНІАН. Депутати Харківської облради проголосували за скорочення кількості заступників голови Харківської обласної ради. Як передає кореспондент УНІАН, за результатами таємного голосування, достроково припинено повноваження заступників голови облради Марини ВИШНЕВСЬКОЇ (фракція «Наша Україна»), Володимира ЗАКОВОРОТНОГО (КПУ), Андрія СТРОНОВА (БЮТ).

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