У Нововодолазькому районі згоріла людина

Харків. 7 квітня. УНІАН. У Нововодолазькому районі внаслідок пожежі загинув 57-річний чоловік.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, це сталося у житловому будинку в селі Печіївка. Обгоріле тіло господаря оселі було виявлено місцевими мешканцями.

Пожежа була погашена сусідами. Тліло лише ліжко на площі 2 квадратних метри. Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються.