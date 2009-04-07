Курс валют у банках Харкова

Долар дешевшає

Харків. 7 квітня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 7 квітня: Мегабанк - купівля долара - 8,1 грн. (продаж - 8,26 грн.), євро - 10,4 грн. (11 грн.), Меркурій - 8,1 (8,22), 10,8 (11,08), Реал-банк - 8,15 (8,21), 10,85 (11,05), Базис - 8,14 (8,24), 10,8 (11,1) відповідно, інформує SQ. Як повідомляв УНІАН, на 7 квітня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 770.0000 (на 6 квітня – 770.0000), 100 EUR – 1039.1920 (на 6 квітня – 1033.7250), 10 RUR – 2.3211 (на 6 квітня – 2.3047).

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