Курс долара в обмінниках Києва

Харків. 7 квітня. УНІАН. Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,13 грн., продають – по 8,21 грн. Середній курс купівлі-продажу наявного долара дещо знизився відучора. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі доларів коливаються в межах 8,00-8,20 грн., з продажу – 8,20-8,26 грн.

Сьогодні українські банки купують євро в середньому по 10,76 грн., що дешевше на 1%, порівняно з 6 квітня, продають – по 11,10 грн. - на 0,8% дешевше. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 10,60-10,92 грн., з продажу євро - в межах 10,98-11,26 грн.

Курс купівлі наявного рубля в комбанках сьогодні знизився на 0,8%, порівняно з 6 квітня, і становить у середньому 0,2224 грн., продажу – небагато знизився – до 0,2507 грн. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,20-0,243 грн., з продажу – 0,24-0,27 грн.

Столичні банки купують долари в середньому по 8,13 грн., продають – по 8,22 грн. (курси небагато знизилися відучора).

Середній курс купівлі євро в київських банках становить 10,78 грн. (курс знизився на 1% порівняно з 6 квітня), продажу – 11,07 грн. (на 0,9% дешевше).

Курс купівлі російського рубля в середньому по банках знизився на 0,9% відучора і становив 0,2221 грн., продажу – на 0,3% – до 0,2557 грн.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 8,14/8,24 грн., євро – 10,50/11,00 грн., рубль – 0,20/0,235 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,10/8,30 грн., євро – 10,60/11,20 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 8,13/8,19 грн., євро – 10,90/11,10 грн., рубль – 0,24/0,25 грн.

Офіційний курс гривні до долара США на сьогодні, 7 квітня, становить 7,70, до євро – 10,39192, до російського рубля – 0,23211.