Уряд виділяє 255 млн. грн. на купівлю 700 тракторів ХТЗ

Харків. 7 квітня. УНІАН. Кабінет міністрів України цього року планує закупити 700 тракторів виробництва Харківського тракторного заводу на загальну суму 255,5 млн. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це йдеться у розпорядженні Кабміну №328-Р про державну підтримку підприємств вітчизняного машинобудування, що випускають продукцію для АПК.

Коментуючи розпорядження, начальник Головного управління промисловості, транспорту і зв`язку облдержадміністрації Владилен ВАВІЛОВ відмітив, що дії Кабміну стали наслідком наради в Харківській облдержадміністрації 17 березня 2009 р., в якій брала участь прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

За словами керівника управління, під час наради прем`єр-міністр, у відповідь на прохання керівників області надати підтримку деяким великим підприємств регіону, дала необхідні доручення й, зокрема, щодо реалізації держпрограм закупівлі сільгосптехніки у вітчизняних виробників.

«У даному розпорядженні заплановано закупити обладнання на загальну суму понад 4 мільярди гривень і дати можливість аграріям одержати кредити на суму близько 260 млн. гривень. Стосовно ХТЗ в розпорядженні заплановано протягом 2009 року закупити 700 тракторів на загальну суму 255 мільйонів 500 тисяч гривень», - сказав В.ВАВІЛОВ.

За його словами, уряд називає три джерела фінансування закупівлі тракторів ХТЗ: Стабілізаційний фонд (закупівля «Украгролізінгом» 450 тракторів), Стабілізаційний фонд підтримки фермерських господарств (через асоціацію фермерів - 150 тракторів) і ще 100 тракторів за рахунок місцевих бюджетів (причому, не тільки Харківської області).

«Головне завдання сьогодні - отримання заявок на закупівлю тракторів ХТЗ по трьох названих напрямах», - повідомив В.ВАВІЛОВ.