У Концерні АВЕК новий керівник

Харків. 7 квітня. УНІАН. Олексій ТИМОФЄЄВ сьогодні призначений на посаду керівника АТ «Концерн АВЕК і Ко».

Як передає кореспондент УНІАН, нового топ-менеджера концерну сьогодні на прес-конференції у Харкові представив екс-президент АВЕКу Дмитро СОБОЛЄВ.

За словами Д.СОБОЛЕВА, ротація топ-менеджменту компанії відбулася у рамках планомірного розвитку концерну. «У рамках процесу реструктуризації компанії ми підійшли до моменту реорганізації топ-менеджменту. На зміну приходить нова концепція управління – загальноєвропейський формат ради директорів, у якому пан ТИМОФЄЄВ посяде керівну роль», - сказав Д.СОБОЛЄВ.

Д.СОБОЛЕВ, незважаючи на фінансову кризу, відкинув можливість згортання соціальних проектів АВЕКу та змін стратегічних пріоритетів компанії. Він зазначив, що нове керівництво концерну також розвиватиме нові напрями діяльності, зокрема у фінансовій та соціальній сферах.

О.ТИМОФЄЄВ акцентував, що він не «буде винаходити велосипед», а працюватиме у перевіреному досвідом річищі. «Ці зміни не слід сприймати як рестарт або стоп-кран, зірвавши який, усе кардинально зміниться. Те, що робитиму я, буде подальший розвиток сильних та зміцнення слабших сторін концерну. Система управління буде схожа на систему великих українських інвестиційних груп за аналогією до «Інтерпайп». Це класика, я не винаходитиму велосипед», - заявив О.ТИМОФЄЄВ.

Новий керівник Концерну запевнив, що не проводитиме масштабні кадрові переформатування. «Я не збираюся змінювати директорів ринків. Нові люди будуть з’являтися лише тоді, коли з’являтимуться для них ланки, і ці нові люди будуть давати віддачу», - наголосив О.ТИМОФЄЄВ.

Д.СОБОЛЄВ, який раніше півтора роки обіймав цю посаду, залишиться у компанії та очолить розвиток провідного напрямку діяльності Концерну – управління торговельними центрами.

Довідка УНІАН: Олексій ТИМОФЄЄВ – 32 роки, юрист за освітою. Працював на керівних посадах великих підприємств, зокрема, був членом правління НАК «Нафтобаз Україна», першим заступником Голови правління концерну «Гео Альянс».