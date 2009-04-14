Московський район без гарячої води
08:43, 14 квітня 2009Харьків
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Інформує КП «ХТМ»
Харків. 14 квітня. УНІАН. 14 квітня у Московському районі відключається гаряче водопостачання.
Про це повідомляє сайт Харківської міськради з посиланням на Харківські теплові мережі.
За інформацією КП «ХТМ», гаряче водопостачання сьогодні відключене відключен з 8.00 до 20.00. Це 99 житлових будинків, 6 дошкільних закладів, 6 шкіл, 8 відомчих об`єктів, обмежених вулицями: пр. Тракторобудівників, Гарібальді, Тимурівців, Гв. Широнінців, Познанська.
Вода відключається у зв`язку з усуненням дефекту на подаючому трубопроводі Д800мм.
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