DCH інвестує в реконструкцію «Металіста» 400 млн. євро
09:31, 15 квітня 2009Харьків
0 0
Поінформував Ярославський
Харків. 15 квітня. УНІАН. Група DCH інвестувала в реконструкцію стадіону «Металіст» у Харкові 200 млн. євро, а всього в реконструкцію стадіону планується вкласти 400 мільйонів.
Про це повідомив власник DCH Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, передає портал «Главное».
О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ розповів, що вже завершені роботи на східній і західній частині трибуни, закінчуються на північній, і залишиться південна частина трибуни. Через півтора місяці буде готовий навісний дах над усім стадіоном.
«У вересні ми закінчуємо будівельні роботи, встановлюємо 42 тисяч австрійських сидінь та нову італійську бігову доріжку. А до грудня доводитимемо все це до повної готовності», - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter