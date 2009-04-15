DCH інвестує в реконструкцію «Металіста» 400 млн. євро

Харків. 15 квітня. УНІАН. Група DCH інвестувала в реконструкцію стадіону «Металіст» у Харкові 200 млн. євро, а всього в реконструкцію стадіону планується вкласти 400 мільйонів.

Про це повідомив власник DCH Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, передає портал «Главное».

О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ розповів, що вже завершені роботи на східній і західній частині трибуни, закінчуються на північній, і залишиться південна частина трибуни. Через півтора місяці буде готовий навісний дах над усім стадіоном.

«У вересні ми закінчуємо будівельні роботи, встановлюємо 42 тисяч австрійських сидінь та нову італійську бігову доріжку. А до грудня доводитимемо все це до повної готовності», - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.