Курс валют у комбанках Харкова

Долар 7,98 - 8

Харків. 16 квітня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 16 квітня: Мегабанк - купівля долара - 7,98 грн. (продаж - 8,08 грн.), євро - 10,5 грн. (10,75 грн.), Реал-банк - 8 (8,05), 10,52 (10,68), Базис - 8 (8,06), 10,55 (10,73) відповідно, інформує SQ. Як повідомляв УНІАН, на 15 квітня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США - 770.0000 (на 14 квітня - 770.0000) 100 EUR -1022.2520 (на 14 квітня - 1022.0210) 10 RUR - 2.3062 (на 14 квітня - 2.2994).

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