Кернеса відпускають в обласну раду

Харків. 29 квітня. УНІАН. Депутати Харківської облради зажадали від міської влади доповісти про ситуацію, яка склалася довкола проблеми функціонування трамвайного маршруту по вулиці Пушкінській.

Як передає кореспондент УНІАН, вимога заслухати звіт міськвиконкому пролунала від представників фракції комуністів.

Зокрема, депутат Владислав МИСНИЧЕНКО заявив, що існує загроза знищення трамвайної колії на Пушкінській, і вже зібрано 16 тисяч підписів харків’ян, які вимагають зберегти трамвайну лінію на цій вулиці.

Міський голова Михайло ДОБКІН на сесії міськради повідомив про вимогу депутатів облради і оголосив про те, що відчитається про ситуацію щодо Пушкінської Г.КЕРНЕС, який незабаром має відбути для інформування на сесії облради, яка працює сьогодні.