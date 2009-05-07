Земля на Харківщині дешевшає

Харків. 7 травня. УНІАН. Середня вартість землі в Харківській області під котеджне будівництво в квітні ц.р. знизилася на 2,99%, або 53 дол., - до 1711 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок у Харківському районі знизилася на 3,11% (57 дол.) - до 1773 дол./сотка, у Дергачівському - на 2,78% (48 дол.) - до 1697 дол./сотка, у Чугуївському - на 1,92% (19 дол.) - до 978 дол./сотка.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в Харківській області під котеджне будівництво в першому кварталі ц.р. знизилася на 17,23%, або 367 дол., - до 1764 дол. за сотку, в 2008 році - на 28,5% (473 дол.) - до 2131 дол. за сотку.

Аналіз компанії проводиться лише для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.