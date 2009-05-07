Влада Харкова демонтує 329 рекламних щитів

Харків. 7 травня. УНІАН. У Харкові буде демонтовано 329 рекламних конструкцій.

Як повідомляє сайт міськради, рішення про це ухвалено виконкомом міської ради «у зв`язку з розміщенням рекламних конструкцій на місцях, які знаходяться в комунальній власності, без згоди власника або уповноваженого ним органу, враховуючи лист КП «Міський інформаційний центр».

«Установка цих конструкцій порушує право комунальної власності територіальної громади міста Харкова», йдеться у повідомленні.

Роботи з демонтажу виконуватиме КП «Міський інформаційний центр».