Курс долара в обмінниках Києва

Харків. 7 травня. УНІАН. Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,97 грн., продають – по 8,04 грн. Порівняно з 6 травня курс купівлі-продажу американської валюти дещо знизився. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків із купівлі доларів коливаються в межах 7,95-8,02 грн., із продажу – 8,01-8,06 грн.

Сьогодні українські банки купують євро в середньому по 10,50 грн., продають – по 10,74 грн. (курси купівлі-продажу дещо знизилися відучора). Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 10,32-10,61 грн., із продажу – в межах 10,65-10,82 грн.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках сьогодні дещо підвищився, порівняно з 6 травня, і становить у середньому 0,2249 грн., курс продажу майже не змінився – до 0,2467 грн. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,21-0,24 грн., із продажу – 0,24-0,25 грн.

Столичні комерційні банки купують долари в середньому по 7,99 грн., продають – по 8,05 грн. (курси дещо знизилися відучора).

Середній курс купівлі євро в київських банках становить 10,53 грн., продажу – 10,73 грн. (курси дещо знизилися, порівняно з 6 травня).

Курс купівлі російського рубля у київських банках підвищився в середньому на 0,5%, порівняно з 6 травня – до 0,2251 грн., курс продажу дещо знизився – до 0,2493 грн.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 8,00/8,06 грн., євро – 10,40/10,80 грн., рубль – 0,19/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,90/8,10 грн., євро – 10,30/10,90 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 8,00/8,05 грн., євро – 10,55/10,75 грн., рубль – 0,23/0,25 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 7 травня, становить: гривні до долара США – 7,70, до євро – 10,25794, до російського рубля – 0,23413.