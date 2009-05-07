У Харкові не буде Євро-2012 - Gazeta Wyborcza

Харків. 7 травня. УНІАН. За інформацію з польських джерел, представники УЄФА обрали п’ять польських і п’ять українських міст для проведення матчів Євро-2012.

Вибути з гри повинні лише Харків і Хожув. Однак оголошене наступної середи рішення не буде остаточним і наприкінці року УЄФА влаштує ще одну перевірку, – пише Артур Бжозовський у польській Gazeta Wyborcza.

Чемпіонат Європи з футболу у 2012 році проводитиметься аж в п’яти польських і п’яти українських містах. Про це наступної середи оголосить УЄФА – як повідомили нам учора в PZPN (Польській федерації футболу) та двох містах, які змагаються за організацію матчів у себе.

Сьогодні відбудеться зустріч експертів та директорів підрозділів УЄФА, які контролювали підготовку в Польщі та Україні. Спеціалісти з питань стадіонів, аеропортів, готелів, доріг та безпеки нададуть свої вирішальні оцінки. За останньою інформацією від УЄФА, у середу тішитися будуть: Варшава, Ґданськ, Вроцлав, Познань і Краків. Зі змагання вибуде Хожув. В Україні ситуація складніша, але все вказує на те, що будуть обрані: Київ, Донецьк, Львів, Одеса і Дніпропетровськ. Вибути з гри має Харків.

Це звучить сенсаційно, бо ще недавно президент УЄФА Мішель Платіні пообіцяв у Варшаві, що Чемпіонат відбудеться як мінімум у шести і максимум у восьми містах. За словами наших співрозмовників, УЄФА передумала, оцінивши заангажування та інвестиції усіх 12 міст, які змагаються за Євро. До того ж, важливу, якщо не найважливішу, роль відіграли лобістські зусилля впливового керівника українського футболу Григорія Суркіса, завдяки якому Польща та Україна два роки тому отримали право на проведення Євро.

На думку інших експертів, поділ 5+5 означає лише продовження боротьби за Євро, бо наприкінці року УЄФА ще раз перевірить стан підготовки. «Я переконаний, що всі п’ять польських міст задовольнять УЄФА. Українці, без сумніву, повинні пришвидшити роботу з розбудови аеропортів і готелів. Якщо їм не вдасться цього зробити, Чемпіонат може відбутися тільки в трьох їхніх містах», – сказали нам в PZPN. Міністр спорту Мирослав Джевєцький: «Рішення, оголошене в середу, не буде остаточним. На мою думку, матчі Євро проводитимуться не більше, ніж на восьми стадіонах.

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