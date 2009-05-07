Смертоносну зупинку на Полтавському Шляху не зноситимуть

Харків. 7 травня. УНІАН. Трамвайну зупинку на Полтавському Шляху, на якій минулого року легкове авто задавило 5 людей, поки що не зноситимуть.

Як повідомляє сайт міськради, за словами мера Михайла ДОБКІНА, щоб прибрати з вулиці цю зупинку, необхідно щонайменше 9 мільйонів гривень.

«Сьогодні даний «острівець» повністю відповідає всім вимогам безпеки, які пред`являються ДАІ до такого типу зупинок. Виконано все – починаючи від розмітки і закінчуючи бордюрами. Інша справа, що його треба прибирати, і ми збиралися це зробити. Але для цього нам біля Південного вокзалу необхідно зробити ще одне коло розвороту трамваїв, а це за розрахунками минулого року становить від 8 до 9 мільйонів гривень. Реалії сьогодення не дозволяють нам це зробити. Стане трохи краще фінансова ситуація – перенесемо цю зупинку в інше місце», - сказав М.ДОБКІН.