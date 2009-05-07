У Харкові створено сучасну Катюшу

Харків. 8 травня. УНІАН. Харківські оборонні підприємства завершили складання першого випробувального зразка бойової машини для ведення точного залпового реактивного вогню БМ-21 К.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у регіональному медіа-центрі Міноборони України, БМ-21 К створений на основі модернізації попереднього зразка озброєння БМ-21 «Град». Машина є повністю українським винаходом: вона зібрана з деталей вітчизняного виробника і отримала назву першої національної системи ведення залпового реактивного вогню.

БМ-21 К створена Держпідприємством Міноборони України «110-й Харківський автомобільний ремонтний завод» (ХАРЗ) спільно з Казенним підприємством «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. Морозова» (ХКБМ).

Влітку ц.р. машина пройде державні випробування на військовому полігоні у Львівській області, після чого буде налагоджено її серійне виробництво.

За словами директора ХАРЗ Валерія КОРЕЦЬКОГО, робота зі створення БМ-21 К була розпочата в 201 р. «Нашими працівниками та конструкторами ХКБМ, - сказав він, - було представлено декілька варіантів виготовлення техніки цього типу. Тоді ж і було вирішено замінити російську автомобільну базу УРАЛ-375 на нашу КРАЗ-260 з 4-дверною кабіною підвищеного комфорту. Паралельно з нами роботу у цьому напрямку вели й інші підприємства та конструкторські бюро України».

У грудні 2008 р., після вивчення в Києві всіх результатів попередніх випробувань, на державному рівні було ухвалене рішення щодо остаточного виготовлення і проведення заводських випробувань нової реактивної системи у Харкові.

Експерти відзначають тактичні і спеціальні можливості нового зразка озброєння, а також те, що низька ціна приблизно в 1 млн. грн. роблять машину БМ-21 К вельми привабливою для замовників.

Потужність двигуна нової машини БМ-21 К, порівняно з «Градом», збільшена на 60 к.с. сил і становить 240 к.с, запас ходу зріс із 400 до 500 км. За рахунок дизельного двигуна підвищилася проходження по бездоріжжю. Істотним чинником є те, що кожному з п`яти членів екіпажу створені комфортабельні умови для роботи в бою. Раніше екіпаж розташовувався просто неба на рамі автомобіля і працював під дощем та при низькій температурі повітря. Кабіна нової машини обладнана кондиціонером та електрообігрівачем.

Головними перевагами БМ-21 К, за даними її творців, є збільшення від 20 до 40 км дальності точної поразки цілі, впровадження нової системи швидкої перезарядки, можливість ведення точного вогню з максимальною погрішністю 90 метрів на відстані 40 км, поява супутникової системи спостереження і наведення на об`єкт, а також підвищення керованості реактивними пострілами.