«Харьковскую сирень» презентують у Києві

Харків. 8 травня. УНІАН. Фестиваль «Харьковская сирень» буде презентовано в Києві.

Про це інформує сайт Харківської міської ради.

Повідомляється, що прес-конференція з нагоди проведення «Харьковской сирени» пройде 12 травня у прес-центрі Українського національного інформагентства (м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 8/16, ст. м. «ТеатральнаЦ) об 11.00.

У прес-конференції візьмуть участь: Вікторія МАРЕНИЧ - начальник прес-служби Харківської міськради, прес-секретар міського голови, член оргкомітету фестивалю, Геннадій КОФМАН - член оргкомітету фестивалю, директор кінофестивалю документального кіно про права людини.

Фестиваль триватиме з 15 по 19 травня 2009 року у м. Харкові на базі кіноцентру ім. Олександра Довженка. Його організатором є Харківська міська рада. Мета фестивалю - ознайомити молодь з кращими роботами світових та вітчизняних кінорежисерів сприяти відкриттю імен талановитих харківських кінематографістів, встановленню і розширенню творчих контактів між кінематографістами міст-побратимів Харкова, зміцненню його міжнародного авторитету як міста європейської культури.