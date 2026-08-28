На Україну чекає найсуворіша зима з початку війни, - експрем'єр Британії

Браун заявив, що союзники повинні чинити тиск на президента США.

Наступна зима може стати найсуворішою для України з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Таку думку висловив колишній прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун, пише Independent.

Браун заявив, що союзники повинні чинити тиск на президента США Дональда Трампа, щоб він вжив більш активних заходів щодо надання допомоги Україні. За його словами, Вашингтон має дозволити Україні виробляти ракети-перехоплювачі для Patriot, щоб захиститися від російських атак.

"Ми перебуваємо на дуже критичному етапі цієї війни в Україні... Путін зрозумів, що може наносити удари по населених пунктах та інфраструктурі, відключати електроенергію та паралізувати енергопостачання України, використовуючи свої ракети та бомби, які неможливо перехопити, оскільки Америка не надає необхідні ракети-перехоплювачі", – сказав експрем’єр Великої Британії під час виступу на Единбурзькому міжнародному книжковому фестивалі.

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Однак Браун наголосив, що Велика Британія та Європа мають бути "дуже обережними", щоб не опинитися у стані війни з Росією. Він зазначив, що Велика Британія та Європа не оголошували війну РФ.

"Росія оголосила війну Україні, і ми не повинні допускати ситуації, коли обидві сторони справді опиняться у стані війни одна з одною – це було б дуже небезпечно. Ситуація стає дуже небезпечною, ми не хочемо війни в Європі, ми не хочемо, щоб вона вийшла за межі України, але ми зобов’язані допомогти Україні", – заявив експрем’єр Британії.

За словами Брауна, новий прем’єр Великої Британії Енді Бернем вчинив правильно, надавши Україні все, що міг. Однак, за його словами, обіцяні Бернемом креслення для виробництва ракет SCALP не матимуть істотного впливу на хід війни.

Осінь і зима будуть дуже важкими для України

Раніше командир 429-ї бригади безпілотних систем "Ахіллес" Сил безпілотних систем Юрій Федоренко заявив, що восени та взимку ситуація на фронті може значно загостритися через поповнення російських сил після примусової мобілізації. За його словами, наразі війська РФ намагаються знайти слабкі місця в українській обороні та використовувати для цього особливості місцевості.

Федоренко зазначив, що ключовою складовою бойових дій залишається логістика. Українські військові за допомогою безпілотників намагаються ускладнювати росіянам логістику, але ворог діє аналогічно.

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