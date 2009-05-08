Курси валют у банках Харкова

Долар 7,85 - 7,95 грн.

Харків. 8 травня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 8 травня: Мегабанк - купівля долара - 7,85 грн. (продаж - 8,02 грн.), євро - 10,5 грн. (10,75 грн.), Базис - 7,95 (8,015), 10,48 (10,7), Меркурій - 7,93 (8), 10,6 (10,7), Реал-банк - 7,95 (8,02), 10,6 (10,78), відповідно. Як повідомляв УНІАН, на 8 травня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 771.5600 (на 7 травня – 770.0000), 100 EUR – 1031.0356 (на 7 травня – 1025.7940), 10 RUR – 2.3529 (на 7 травня – 2.3413).

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