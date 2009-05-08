Аваков привітав слобожанців з Днем Перемоги

Харків. 8 травня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ привітав мешканців Харківщини з Днем Перемоги.

Повний текст привітання губернатора розміщений на сайті облдержадміністрації:

Шановні Слобожанці! У період весняного буйноцвіття щороку приходять на нашу землю, незгасною і нетьмяніючою зіркою першої величини День Перемоги. В цей день, як барви на вічному полотні історії та людського буття, переплелися радість і скорбота, гордість і гіркота, біль і надія.

9 Травня - це особливе для нашого народу свято – величне і вистраждане. І в той же час це найяскравіше, найрадісніше й об`єднуюче свято, день єднання різних поколінь під прапором історичної Перемоги.

Драматичні події Другої світової війни назавжди в нашій пам`яті, на сторінках біографії країни, у літописах наших родин. Понад шість десятиліть ми шануємо, пам`ятаємо й уславлюємо подвиг наших предків, що віч-на-віч зштовхнулися з жахами війни.

Вони заплатили величезну ціну за свободу й незалежність Батьківщини. Але в ті грозові роки на фронті й у тилу народжувалися справжні приклади патріотизму, шляхетності, самопожертви й загартовувався той самий народний характер, що не раз у нашій історії допомагав мужньо боротися з ворогом - боротися, незважаючи на гіркоту втрат, боротися й перемагати.

Цього року разом з 64-річницею Великої Перемоги, ми відзначаємо і 65 років від дня визволення України від нацистських загарбників.

Згадаймо, що за чотири роки війни Україна та її населення заплатили за свою свободу, за право жити на рідній землі більше ніж десятьма мільйонами життів своїх синів і дочок. Це надзвичайно висока плата, щоб жити вільно на Батьківщині.

У цей славний незабутній день ми згадуємо всіх, чиє життя забрала війна, низько вклоняємося та складаємо глибоку шану дітям війни, які на своїх плечах винесли тягар у повоєнні роки та підняли країну з руїн.

Ми уславлюємо тих, хто в тилу самовідданою працею наближав розгром ворога. Важко знайти слова, якими можна було б передати всю вдячність за безсмертний подвиг переможців у найжорстокішій війні в історії людства.

Наш народ із щирою величчю виконав свою історичну місію. Він не тільки приніс звільнення Україні, але й допоміг врятувати світ від нацизму, надати волю державам Європи, зумовив результат всієї Другої світової війни.

Скільки віддано було сил, скільки пролито крові, скільки людських життів покладено заради Великої Перемоги, заради щастя й незалежності України. Із вдячністю, повагою й гордістю звернемося до наших батьків, дідів, прадідів; подаруємо їм щирі вітання, побажаємо здоров`я й щастя, обіймемо їх.

Зі святом, дорогі співгромадяни! Нехай зігріває всіх нас незгасне світло Перемоги, додає сил та наснаги для добрих справ в ім’я Вітчизни і миру.

Із Днем Перемоги!

Слава народу-переможцю!