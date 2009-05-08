Уїкенд в Криму буде незатишний

Харків. 8 травня. УНІАН. У Криму на сьогодні, 8 травня, оголошено штормове попередження у зв`язку з очікуваним погіршенням погодних умов.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму.

«Протягом доби на території кримської автономії очікуються місцями сильні зливи, грози і град», – кажуть рятувальники.

Крім того, можливий сильний вітер, пориви якого досягнуть 15-20 метрів за секунду.