Уїкенд в Криму буде незатишний
11:57, 08 травня 2009Харьків
0 0
На пів-острові - штормове попередження
Харків. 8 травня. УНІАН. У Криму на сьогодні, 8 травня, оголошено штормове попередження у зв`язку з очікуваним погіршенням погодних умов.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму.
«Протягом доби на території кримської автономії очікуються місцями сильні зливи, грози і град», – кажуть рятувальники.
Крім того, можливий сильний вітер, пориви якого досягнуть 15-20 метрів за секунду.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter