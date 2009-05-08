ПР святкує перемогу на виборах

Харків. 8 травня. УНІАН. Представники Партії регіонів отримали перемогу на всіх позачергових виборах в Харківській області, які відбулися 3 травня.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН, у прес-службі Харківської обласної організації Партії регіонів.

За даними прес-служби, перше місце на виборах Ізюмського міського голови з 11 кандидатів посів заступник мера Ізюма Олександр БОЖКОВ, набравши 33,03% голосів виборців. На виборах Сидоренківського сільського голови Валківського району - працівник місцевого агропідприємства Сергій ДРИГАЙЛО (36,13%), Вінницько-Іванівським сільським головою Богодухівського району обрана заступник голови сільради Ольга СОЛОВЕЙ (83,13%), а Хатнянським сільським головою Великобурлуцького району - підприємець Ірина КУЦЕНКО (44,7%).