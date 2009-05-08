Тимошенко гнівається на губернаторів за зростання цін

Харків. 8 травня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вимагає від обласних державних адміністрацій активізувати роботу зі стримування зростання цін на продукти харчування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на селекторній нараді з питань виконання бюджету в січні-квітні 2009 року.

«Я прошу активізувати комісії при головах обласних державних адміністрацій, які завжди працювали і займалися антиінфляційними заходами, я прошу розглянути щодо кожного продукту харчування що відбувається і терміново вплинути на ситуацію», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр відзначила, що на тлі загального уповільнення інфляційних процесів загалом у країні, в низці регіонів необгрунтовано підвищуються ціни на окремі види продуктів харчування.

Зокрема, за її словами, в Луганській області ціни на пшеничний хліб виросли на 4,1%, в Чернігівській області ціна на цукор виросла на 12%.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО звернула увагу на той факт, що в різних областях ціни, наприклад, на яловичину, свинину чи курятину дуже сильно відрізняються.

«Це монопольні явища, які потрібно долати нормальними інтервенціями, оскільки на ринках встановлюється штучна ціна. Потрібно проводити сільськогосподарські ярмарки, і не буде такої ціни, яка повністю диктується власниками трьох-чотирьох ринків, які вже повністю «втратили розум і дах зірвало!» Так не можна ставитися до людей», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр доручила Міністерству економіки і Державному комітетові з цін проконтролювати організацію і проведення сільськогосподарських ярмарків у містах і населених пунктах.