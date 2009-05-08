Завершено державні випробування танка Оплот (додано фото)

Харків. 8 травня. УНІАН. Міністерство оборони України 7 травня 2009 р. підписало Акт про закінчення державних випробувань основного бойового танка Т-84«Оплот».

Про це повідомив журналістів Defense Expressпредставник Міноборони. Комісія рекомендувала прийняти ОБТ «Оплот» на озброєння ЗС України.

За словами джерела, Міністерство оборони купить 10 танків «Оплот» виробництва ГП «Завод ім. Малишева». Для цього виділено 120 млн. грн. Закінчення постачання 10 танків «Оплот» у війська заплановано в 2011-2012 рр.

На знімку: танк Оплот.

Фото сайту Міністерства оборони України