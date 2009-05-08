Курс долара в обмінниках Києва

Харків. 8 травня. УНІАН. Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,92 грн. (курс знизився на 0,5% порівняно із 7 травня), продають – по 8,02 грн., що трішечки дешевше, ніж учора. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі доларів коливаються в межах 7,80-8,08 грн., з продажу – 7,99-8,051 грн.

Сьогодні українські банки купують євро в середньому по 10,49 грн., продають – по 10,77 грн. (курси купівлі-продажу дещо підвищилися з учорашнього дня). Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,30-10,625 грн., з продажу – в межах 10,65-10,85 грн.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках сьогодні знизився на 1% порівняно із 7 травня і становить в середньому 0,2222 грн., курс продажу майже не змінився – 0,2472 грн.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,1950-0,2415 грн., з продажу – 0,230-0,255 грн.

Столичні комерційні банки купують долари в середньому по 7,93 грн. (курс купівлі знизився на 0,5% порівняно з 7 травня), продають – по 8,01 грн., що трохи дешевше, ніж учора.

Середній курс купівлі євро в київських банках становить 10,54 грн., продажу – 10,73 грн. (курси ненабагато підвищилися порівняно із 7 травня).

Курс купівлі російського рубля у київських банках знизився на 1,2% порівняно із 7 травня і становить у середньому 0,2219 грн., курс продажу дещо підвищився – до 0,2501 грн.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,85/8,03 грн., євро – 10,40/10,80 грн., рубль – 0,19/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,90/8,10 грн., євро – 10,40/11,00 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,98/8,05 грн., євро – 10,55/10,75 грн., рубль – 0,235/0,250 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 8 травня, становить: гривні до долара США – 7,7156, до євро – 10,310356, до російського рубля – 0,23529.