Харківська «Свобода» закликає вклонитися всім, хто боронив Україну

Харків. 8 травня. УНІАН. 8 травня актив Харківської обласної організації ВО «Свобода» разом з духовенством Української автокефальної православної церкви та представниками інших організацій взяли участь у вшануванні пам’яті жертв українців, загиблих в роки Другої світової.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облорганізації ВО «Свобода», Архієпископ Харківський і Полтавський УАПЦ Ігор (ІСІЧЕНКО) очолив богослужіння за жертвами війни на меморіалах воїнів Війська Польського, бійців Радянської Армії та вояків ОУН-УПА.

«Таким чином, разом з кліром та мирянами УАПЦ «Свобода» показала зразок рівного ставлення до усіх загиблих в тій несправедливій війні», - йдеться у повідомленні.

Біля пам‘ятного каменя УПА в Молодіжному парку Харкова відбувся мітинг, організований ВО «Свобода» та іншими політичними партіями і громадськими організаціями.

Як відзначив у своєму виступі голова харківської «Свободи» Ігор ШВАЙКА, «сьогодні в Україні спостерігаємо так звану гру в історію. Її мета – залишити нашу державу в полоні зденаціоналізованого мислення радянськими штампами».

При цьому І.ШВАЙКА нагадав про рішення Прилуцького суду, який «заборонив вивішувати на вулицях міста червоні більшовицькі прапори», і зазначив, що «насправді ж український суд всього-навсього виніс справедливе рішення на користь Української Держави».

На переконання І.ШВАЙИ, «нині громада має усвідомити, що лише єдністю слова і чину можна здобути українську Україну». За його словами, «саме це свого часу засвідчили вояки ОУН-УПА, пам‘ять яких ми вшановуємо на цьому місці, і подвиг українських повстанців у роки Другої Світової – це переконливе свідоцтво сили незламності українського духу».

Всеукраїнське об’єднання «Свобода» вважає, що «в день капітуляції нацистської Німеччини українці мають вклонитися жертві мільйонів воїнів, що поклали власне життя на вівтар добробуту України». При цьому, наголошується у повідомленні, «варто пам’ятати, що наші батьки і діди воювали за різні сторони і нерідко – по різні боки фронтів».

Харківська «Свобода вважає, що «у зв’язку із цим неприпустимим є однобічне висвітлення української історії та абсолютний культ однієї конкретної армії».

«Саме тому, - йдеться у повідомленні, - ми засуджуємо «шоу-дійства», влаштовані 9 травня владою численних міст Сходу і Півдня України. На відміну від такого однобокого, антиукраїнського за суттю підходу ВО «Свобода» закликає низько вклонитися усім, хто в роки Другої світової війни зі зброєю в руках відстоював ідеали Української Держави».