Україні отримала найвищу оцінку УЄФА за поширення масового футболу

Харків. 15 травня. УНІАН. Україна отримала найвищу оцінку Європейського футбольного союзу (УЄФА) за поширення масового футболу в державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС під час зустрічі представниками Американської торговельної палати України в рамках підготовки Євро-2012.

«Вчора на засіданні виконкому УЄФА Україна отримала шість зірок по Хартії масового футболу», - сказав Г.СУРКІС.

Він додав, що це найвища оцінка УЄФА, яку в Європі мають всього шість країн, - Німеччина, Англія, Шотландія, Норвегія, Нідерланди та Україна.

За словами Г.СУРКІСА, це свідчить про те, що ФФУ займається масовим футболом не менше, ніж професійним.

Метою таких зусиль, зазначив він, є виявлення і відбір талановитих молодих людей для їх майбутньої підготовки та участі у професійному футболі. Також це дасть змогу створити в Україні потужну футбольну збірну, у тому числі й до Євро-2012.

Довідка УНІАН. До регіонів, де відчутно розвивається масовий футбол, відносять Харківську область. Зокрема, кілька років поспіль на Харківщині проводиться турнір «1000 команд», ініціатором якого є народний депутат України (БЮТ) Олександр ФЕЛЬДМАН. Турнір неодноразово називався одним з наймасовіших у Європі.