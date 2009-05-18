Аваков не видає «Секретну інформацію»

Харків. 18 травня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ вважає, що чутки про його можливе призначення на посаду глави Секретаріату Президента Україні не мають під собою підстав.

Як передає кореспондент УНІАН, свою точку зору на чутки про можливе призначення А.АВАКОВ висловив сьогодні, спілкуючись з журналістами.

При цьому губернатор уникнув прямої відповіді на запитання. «Коментувати чутки, які стосуються тебе персонально, не дуже етично, - сказав А.АВАКОВ. Водночас він вважає, що «під цим (призначенням його на посаду голови СП, - УНІАН) поки немає достатніх підстав».

Керівник Харківщини також вважає, що рішення Президента Віктора ЮЩЕНКА буде сприйняте і підтримане всіма головами обласних держадміністрацій.

«Те кадрове рішення, яке він (Президент –УНІАН) ухвалить, буде без сумніву прийняте і підтримане всім губернаторським корпусом, у тому числі і мною», - сказав А.АВАКОВ.

При цьому він вказав на необхідність уникнути затягування кадрового рішення.

«Єдине, що можу сказати, що рішення про те, хто керуватиме Секретаріатом, треба приймати найближчим часом. Для того, щоб дати відповідні сигнали політикуму, заспокоїти людей і зайнятися конкретною роботою. Думаю, що проблем з цим у Президента не виникне - пристойних людей досить багато», - сказав А.АВАКОВ.