На Харківщині при отриманні хабара затримано суддю районного суду

Харків. 19 травня. Службою безпеки України спільно з прокуратурою Харківської області припинено протиправну діяльність голови одного з районних судів Харківської області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі обласного Управління СБУ, встановлено, що суддя систематично, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснював корупційну діяльність, пов`язану з отриманням хабарів за винесення судових рішень на користь зацікавлених осіб.

Зокрема, наприкінці квітня до Управління СБУ із заявою звернувся мешканець Харківської області, який повідомив, що голова одного з районних судів Харківської області вимагає у нього гроші в розмірі 3000 доларів за винесення вироку, не пов’язаного з позбавленням волі. Два місяці тому голова суду розглядав кримінальну справу щодо обвинувачення заявника у зловживанні службовим становищем, службовому підробленні та виніс пом`якшений вирок.

У ході перевірки цієї інформації співробітники УСБУ отримали незаперечні докази протиправної діяльності посадової особи, задокументувавши факт передачі першої частини хабара – 180 дол. та 900 грн.

18 травня цього року співробітниками УСБУ суддю було затримано «на гарячому» у власному автомобілі безпосередньо після отримання ним іншої частини грошей від заявника: 800 дол. та 3000 грн.

За матеріалами Управління СБУ прокуратурою Харківської області стосовно голови суду було порушено кримінальну справу за ч.2 ст.368 КК України (отримання хабара, поєднане з вимаганням хабара), повідомили у прес-центрі.