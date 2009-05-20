Ющенко вважає справедливою формулу УЄФА «4х4»
Про це Президент сказав Платіні
Харків. 21 травня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО назвав справедливим рішення УЄФА про визначення чотирьох міст України, які прийматимуть матчі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після зустрічі з президентом УЄФА Мішелем ПЛАТІНІ.
В.ЮЩЕНКО підкреслив, що це рішення заслуговує на повагу, і воно має бути сприйняте в Україні.
При цьому Президент підкреслив, що не можна ставити питання, чи встигне Україна належним чином підготуватися до Євро-2012, а треба виконати всі заплановані роботи.
За словами В.ЮЩЕНКА, йому соромно, що деякі обласні центри не можуть забезпечити необхідний рівень інфраструктури, в тому числі достатню кількість готелів.
Президент повідомив, що в червні Україна має надати УЄФА проміжний звіт про хід підготовки до Євро-2012. Зокрема, це стосується рівня підготовки аеропортів, готелів та іншої інфраструктури.
В.ЮЩЕНКО підкреслив, що в найближчі три-чотири тижні Україна має працювати над забезпеченням фінансових гарантій для будівництва цієї інфраструктури.
Водночас глава держави висловив упевненість, що чотири українські міста, які були визначені УЄФА для проведення Євро-2012, восени отримають вже остаточне рішення, чи стануть вони містами-господарями турніру.
Як повідомляв УНІАН, Виконком УЄФА 13 травня визначив міста, в яких відбудуться матчі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року. У Польщі містами-господарями визначено Варшаву, Познань, Вроцлав і Гданьськ.
Серед українських міст названо Київ, Донецьк, Львів і Харків. Разом з тим українським містам за півроку потрібно виконати низку умов, висунутих УЄФА, для остаточного затвердження їх господарями матчів турніру.