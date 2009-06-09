До кінця тижня у Харкові - спека

Харків. 9 червня. УНІАН. До кінця тижня у Харкові стоятиме спека, можливі дощі, грози. Температура становитиме 30-32°. Лише в суботу відносно похолоднішає - до 23-24°. 13 червня вночі і вдень очікується дощ.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у вівторок, 9 червня, по Україні, зокрема, в західних, північних, більшості центральних та Харківській областях очікуються короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.

Вітер переважно південно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме 12-17°, на півдні та сході до 20°; вдень у західних і північних областях 23-29°, на решті території 28-34°.

У Києві та Київській області мінлива хмарність. Місцями короткочасні дощі, грози. Вітер переважно південно-західний, 3-8 м/с.