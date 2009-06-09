Пішов із життя Валентин Біблик

Харків. 9 червня. УНІАН. На 83-му році життя помер колишній директор Харківського тракторного заводу, Почесний громадянин Харкова Валентин БІБЛИК.

Як повідомляє сайт Харківської міськради, В.БІБЛИК очолював ХТЗ майже 27 років. За ці роки була проведена повна реконструкція і технічне переобладнання заводу, побудовані нові виробничі та побутові корпуси, введені нові автоматизовані лінії, роботизовані комплекси, здійснена комп`ютеризація основних служб та інженерних місць.

В.БІБЛИК - академік Академії інженерних наук України, заслужений машинобудівник України, за високі трудові досягнення був удостоєний звання Героя Соціалістичної Праці.

Міська рада та її виконавчий комітет висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким Валентина Васильовича.