Чернов знає, як дружити слов’янам

Харків. 9 червня. УНІАН. Голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ вважає за необхідне зміцнювати діалог між слов`янськими культурами.

Як повідомляє сайт облради, своїми думками щодо цього С.ЧЕРНОВ поділився у своєму виступі на міжнародному фестивалі «Великое русское слово», який з 6 по 12 червня проходить у Ялті.

Виступаючи під час III міжнародної науково-практичної конференції «Російська мова у полікультурному світі», що проходила в рамках Фестивалю, С.ЧЕРНОВ, який є членом оргкомітету форуму, вказав на основні цілі та завдання у зміцненні діалогу між слов`янськими культурами, які зв`язані спільним минулим, і майбутнє яких, упевнений голова Харківської облради, неможливе бути роз’єднаним.

У ході виступу С.ЧЕРНОВ також поділився досвідом роботи по захисту прав російськомовного населення в регіоні, розповів про діяльність обласної ради, яка спрямована на збереження історичної пам`яті та охорону пам’яток історії.