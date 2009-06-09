Курс валют у кобанках Харкова

Долар: 7,58 - 7,62 грн.

Харків. 9 червня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили на 9 червня встановили такі курси валют: Мегабанк – купівля долара - 7,58 грн. (продаж - 7,67 грн.), євро - 10,55 грн. (10,8 грн.), Базис - 7,61 (7,66), 10,58 (10,72), Реал-банк - 7,62 (7,67), 10,55 (10,75) відповідно. Як повідомляв УНІАН, на 9 червня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 761.1900 (на 5 червня – 761.2100), 100 EUR – 1079.1391 (на 5 червня – 1072.9255), 10 RUR – 2.4801 (на 5 червня – 2.4653).

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