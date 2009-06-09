Харків. 9 червня. УНІАН. Народного депутата України, харків’янку Інну БОГОСЛОВСЬКУ виключили з Партії регіонів.

Як повідомляють столичні ЗМІ, рішення про виключення І.БОГОСЛОВСЬКОЇ з ПР було ухвалене сьогодні на засіданні політради Партії регіонів.

Членства в ПР позбавлено також главу Держкомпідприємництва Олександру КУЖЕЛЬ.

Крім того, політрада вирішила, що керувати виборчим штабом Віктора ЯНУКОВИЧА на президентських виборах буде народний депутат Микола АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно І.БОГОСЛОВСЬКА оголосила про те, що балотуватиметься на посаду Президента України.