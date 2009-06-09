У Харкові судитимуть банкіршу за викрадення близько $ 1 млн.

Харків. 9 червня. УНІАН. Органами прокуратури м. Харкова скеровано до суду для розгляду по суті кримінальну справу за обвинуваченням 48-річної завідувачки відділення харківської філії одного з банків у скоєнні нею злочинів, передбачених ч.5 ст.191 та ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, встановлено, що ця посадова особа присвоїла протягом вересня 2006 р. – лютого 2009 р. довірені їй грошові кошти банку в сумі близько 647 тис. дол., понад 81 тис. євро, 400 тис. російських рублів, а також понад 281 тис. грн. Використовуючи ці кошти, посадовець намагалася створити своєрідну власну фінансову піраміду, спритно маніпулюючи депозитними вкладами клієнтів банку. Загальна сума присвоєних нею грошових коштів станом на кінець лютого 2009 р. за курсом НБУ еквівалентна майже 6 млн. 137 тис. грн.

Крім того, вже у січні поточного року, діючи умисно, з метою приховування фактів присвоєння ввірених їй інших грошових коштів, вона склала завідомо неправдиві документи на видачу готівки, які власноруч підписала від імені клієнтів банку, а також контролера та касира банківської установи.

Обвинувачена повністю визнала себе винною, повідомили у прес-службі прокуратури.