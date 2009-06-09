Азербайджанці просять Ющенка підтримати ініціативу встановити у Харкові пам’ятник Грушевському

Харків. 9 червня. УНІАН. Представництво Всесвітнього Конгресу азербайджанців в Україні (ВКАУ) звернулося до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з ініціативою спорудження у Харкові пам’ятника засновнику Української Народної Республіки Михайлу Грушевському.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова Представництва ВКАУ, посол світу Октай РУСТАМОВ, ініціатива щодо спорудження в столиці Слобожанщини пам’ятника на честь видатного політичного діяча М.Гушевського була висунута 26 травня 2009 р. на засіданні Представництва ВКАУ, приуроченому до Дня проголошення першої на Сході Азербайджанської Демократичної Республіки.

Азербайджанці України вважають, сказав О.РУСТАМОВ, що «спорудження такого пам’ятника у Харкові, багатонаціональному місті, першій столиці УРСР, зміцнить національну гідність всього українського народу, а також стане ще одним кроком у зближенні народів Азербайджану та України».

У листі до глави української держави Представництво ВКАУ висловлює В.ЮЩЕНКУ «щиру вдячність за неоціненний внесок у розвиток та зміцнення державності України, всебічну реалізацію демократичних принципів, відродження культурних традицій та духовності українського народу». «Завдяки Вашим зусиллям, - зазначається у зверненні, - Україна стала однією з перших країн на теренах колишнього СНГ, де принципи демократичного суспільства, задекларовані у Конституції країни, повноцінно реалізуються на практиці. Саме завдяки розвитку державної політики толерантності та співробітництва із національними меншинами стала можливою діяльність громадської організації, яку ми представляємо».

Як повідомляв УНІАН, виступаючи у травні ц.р. під час святкування у Харкові національного свята – Дня Азербайджанської Демократичної Республіки, О.РУСТАМОВ повідомив, що громадська організація, яку він очолює, звернеться до влади Харкова з проханням виділити землю для спорудження пам’ятника видатному історику і державному діячеві М.Грушевському в столиці Слобожанщини. За словами О.РУСТАМОВА, азербайджанці України готові надати кошти на встановлення цього пам’ятника.

Довідка УНІАН. Представництво Всесвітнього Конгресу азербайджанців в Україні офіційно зареєстроване Мінюстом України 8 грудня 2006 р. і є першою міжнародною громадською організацією азербайджанської діаспори на території колишнього СНД. 9 грудня 2008 р. конференція ПВКАУ «Голодомор – злочин проти українського народу» офіційно визнала Голодомор 1933 р. геноцидом, злочином радянської влади проти української нації. ПВКАУ звернулося до Міллі Меджлісу Азербайджану з пропозицією офіційно визнати Голодомор геноцидом українського народу. 21 грудня 2008 р. Азербайджан став співавтором Декларації «Про вшанування 75-ї річниці Голодомору 1932-1933 рр. в Україні».

Навесні 2009 р. Представництво ВКАУ виступило з ініціативою введення українського національного військового костюму для членів Почесної варти під час проведення урочистих заходів міжнародного та державного рівнів.