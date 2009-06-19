Сьогодні у Валках зібралися голови міст і сіл
13:01, 19 червня 2009Харьків
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Питання порядку денного зборів
Харків. 19 червня. УНІАН. Сьогодні у Валках проходить засідання членів Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облради, на порядку денному засідання: прийом нових членів Асоціації, інформація про порядок формування місцевих бюджетів на 2010 рік, ухвалення Звернення до Кабінету міністрів і керівництву НАК «Нафтогаз України» щодо подальшого використання газопроводів, які знаходяться в державній і комунальній власності.
Перед початком пленарного засідання учасники зібрання ознайомилися з роботою ліцею імені Героя України Олександра Масельського, оглянули експозицію Валківського краєзнавчого музею.
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