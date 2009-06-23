Валюта подешевшала

Харків. 23 червня. УНІАН. Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,62 грн./дол., продають – по 7,67 грн./дол. Курс купівлі-продажу готівкового долара дещо знизився порівняно з 22 червня. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,58-7,66 грн./дол., з продажу – 7,655-7,690 грн./дол.

Сьогодні середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 0,5% порівняно з 22 червня і становить 10,52 грн./євро, продажу – також дещо знизився, до 10,69 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,40-10,63 грн./євро, з продажу – в межах 10,63-10,80 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках сьогодні підвищився на 0,4% порівняно з 22 червня і становить у середньому 0,2319 грн./рубль, продажі – знизився на 1,6%, до 0,2482 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,180-0,241 грн./рубль, з продаж – 0,242-0,270 грн./рубль.

Столичні комерційні банки купують долари в середньому по 7,63 грн./дол., продають – по 7,67 грн./дол. (курс не змінився відучора).

Середній курс купівлі/продажу євро в київських банках дещо знизився з учорашнього дня і становить 10,54/10,68 грн./євро.

Курс купівлі російського рубля в київських банках підвищився на 0,9% порівняно з 22 червня і становить у середньому 0,2321 грн./рубль, продажу – на 3%, до 0,2523 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,62/7,67 грн. євро – 10,60/10,68 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,58/7,70 грн. євро – 10,30/11,00 грн., рубль – 0,23/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,635/7,67 грн. євро – 10,58/10,70 грн., рубль – 0,235/0,250 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 23 червня, становить: гривні до долара США – 7,6103, до євро – 10,546354, до російського рубля – 0,2436.