Ющенко прибув до Харкова з робочим візитом

Харків. 24 червня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув до Харкова з одноденним робочим візитом.

Як передає кореспондент УНІАН, кілька хвилин тому літак глави держави приземлився в Харківському аеропорту.

Одразу після приїзду В.ЮЩЕКНО відбув до Національної юридичної академії ім.. Ярослава Мудрого, де відбудеться представлення президентського проекту оновленої Конституції студентам та викладачам Харківщини.

Після завершення спілкування зі студентами глава держави проведе зустріч з головними редакторами засобів масової інформації Харківської, Полтавської, Сумської та Дніпропетровської областей.

Крім того, сьогодні Президент планує ознайомиться з ходом будівництва обласного спортивного комплексу «Металіст» та будівництвом терміналу аеропорту «Харків» у рамках підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.