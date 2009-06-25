У Березняках блискавка спалила хату

Харків. 25 червня. УНІАН. У селі Березняки Вовчанського району в одному з приватних будинків на вулиці Березнянській сталася пожежа.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, вогнем був охоплений будинок. Площа пожежі, сигнал по яку надійшов о 22.40, становила близько 120 кв. метрів. Пожежа була ліквідована о 00.15.

За словами очевидців, причиною пожежі послужив розряд блискавки від грози, яка вирувала в той момент.

Постраждалих немає.