У Харкові відслужать панахиду по Івану Мазепі

Харків. 1 липня. УНІАН. У річницю Полтавської битви, 5 липня, у Харкові пройде панахида по гетьману Івану Мазепі.

Як передає кореспондент УНІАН, з цього приводу керівництво Харківської обласної організації партії «Реформи і Порядок» оприлюднило заяву, у якій запрошує усіх, хто бажає, 5 липня 2009 р. завітати до Свято-Дмитрівського храму Української автокефальної православної церкви, де 5 липня о 10.30 відбудеться панахида, «присвячена славній пам’яті Івана Степановича Мазепи».

Керівництво ХОО ПРП вважає, що «останнім часом і в Україні, і в Харкові зокрема посилилася антидержавна, шовіністична пропаганда, яку розв’язують окремі деструктивні внутрішні елементи при підтримці зовнішніх сил. Особливим нападкам і маніпуляції піддаються історичні діячі, які є символами нації, патріотами своєї Вітчизни».

Автори заяви стверджують, що «у річницю Полтавської битви, ідеологічним екстремістам не дає спокою гетьман Іван Степанович Мазепа, чиє ім’я невтомно поливається «шовіністичним брудом». Вони закликають «пам’ятаючи правдиву історію, мудре народне прислів’я «Від Богдана до Івана не було гетьмана».