36 харків’ян виборюють медалі Універсіади-2009

Харків. 2 липня. УНІАН. У ХХV Всесвітній літній Універсіаді, яка урочисто відкрилася 1 липня в Бєлграді (Сербія), беруть участь 36 спортсменів-харків’ян.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської ОДА з посиланням на начальника Головного управління освіти та науки облдержадміністрації Віктора ГАРКАВЦЯ.

За його даними, харківські студенти боротимуться за медалі у змаганнях з легкої атлетики, плавання, стрибків у воду, фехтування, спортивної гімнастики, дзюдо, настільного тенісу, волейболу, тхеквондо ВТФ та стрільби з лука.

В.ГАРКАВЕЦЬ також повідомив, що у складі офіційної делегації від Харківської області до Бєлграда відбули заступник голови облдержадміністрації Людмила БЄЛОВА, ректор Харківської державної академії фізичної культури Микола ОЛІЙНИК та ректор Національного технічного університету «ХПІ» Леонід ТОВАЖНЯНСЬКИЙ.

Змагання Універсіади-2009 триватимуть до 12 липня. Її учасниками стали студенти зі 143 країн.