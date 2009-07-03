Рада позбавила Лозинського депутатських повноважень

Харків.3 липня. УНІАН. Верховна рада ухвалила постанову про припинення депутатських повноважень народного депутата України Віктора ЛОЗИНСЬКОГО (БЮТ) згідно з його заявою.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 415 народних депутатів із 444, зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО направив у Верховну раду подання, у якому просить дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і взяття під варту народного депутата В.ЛОЗИНСЬКОГО, стосовно якого було порушено кримінальну справу за фактом завдання тілесних ушкоджень, що спричинили смерть людини в Голованівському районі Кіровоградської області.

У свою чергу В.ЛОЗИНСЬКИЙ також звернувся до Верховної ради з проханням позбавити його депутатських повноважень.