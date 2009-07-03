Рада позбавила Лозинського депутатських повноважень
11:10, 03 липня 2009Харьків
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|Віктор Лозинський
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 415 народних депутатів із 444, зареєстрованих у сесійній залі.
Як повідомляв УНІАН, 1 липня генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО направив у Верховну раду подання, у якому просить дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і взяття під варту народного депутата В.ЛОЗИНСЬКОГО, стосовно якого було порушено кримінальну справу за фактом завдання тілесних ушкоджень, що спричинили смерть людини в Голованівському районі Кіровоградської області.
У свою чергу В.ЛОЗИНСЬКИЙ також звернувся до Верховної ради з проханням позбавити його депутатських повноважень.
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