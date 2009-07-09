Україна мало наварить на Євро-2012

Харків. 9 липня. УНІАН. Доходи України від Євро-2012 не покриють і малої частини грошей, витрачених на підготовку до чемпіонату, пише тижневик «Коментарі:».

За офіційними даними, в Україні на підготовку до Євро-2012 планується витратити близько 15 млрд. євро. З них близько 5 млрд. євро - безпосередньо з бюджетів різних рівнів, решта грошей - від приватних інвесторів. Втім, останнім часом організатори говорять уже про 20 млрд. євро.

Однак поки що під Євро-2012 Україна не змогла залучити жодного великого іноземного інвестора, і, за словами генерального директора КУА «Інеко-Інвест» Олега МОРКВИ, обсяг іноземних інвестицій цього року на такі проекти навряд чи перевищить 0,5 млрд. дол. Тоді як необхідно не менше 2 млрд. дол. Інакше кажучи, Україна буде змушена власними силами фінансувати значно більше, ніж передбачалося раніше.

Як зазначають «Коментарі:», доходи, які країна одержить від чемпіонату Європи, умовно можна розділити на дві частини. З одного боку, це прибуток, який приносять футбольні фанати, які приїжджають на матчі. З іншого боку, це гроші, які УЄФА за підсумками чемпіонату виділяє приймаючим країнам на покриття витрат, пов’язаних із проведенням Євро.

За розрахунками Кабміну, 16 матчів чемпіонату, які пройдуть в Україні, повинні відвідати близько 640 тис. іноземних вболівальників. Їхні витрати можуть становити від 500 (оцінки українських експертів) до 2000 євро (оцінка УЄФА) на одного. В сумі це може дати українському бізнесу від 370 до 650 млн. євро. З них частина надійде до бюджету.

Втім, на думку видання, цифра в 640 тис. іноземних уболівальників є нереалістичною. Наприклад, польські експерти вважають, що до їхньої країни на Євро-2012 може приїхати від 50 до 400 тисяч уболівальників. Причому на максимум можна розраховувати тільки у випадку виходу до фінальної частини німецьких і голландських команд.

Загалом же, на думку видання, доходи України від футбольних туристів коливатимуться десь між 92 і 200 млн. євро. Саме стільки отримали від туризму країни – організатори чемпіонатів 2004 і 2008 років.

Щодо компенсаційних грошей УЄФА, то ця сума зазвичай визначається з розрахунку 0,2–0,25% ВВП держави. Тобто Україна може розраховувати на 1,9 млрд. грн. або майже 180 млн. євро.

Втім, зауважують «Коментарі:», найбільш імовірним одержувачем цих грошей є Федерація футболу України. Адже саме під її началом створена керуюча компанія, що займеться роботою зі спонсорами, рекламою, символікою і трансляціями. Очевидно, цій компанії і буде перераховано доходи від проведення чемпіонату.

У підсумку виходить, що при найкращому розкладі Україна одержить приблизно 1 мільярд євро, з яких до бюджету потрапить близько 75 млн. Якщо ж реалізується песимістичний сценарій, то Україні дістанеться менше 300 млн. євро, резюмує тижневик.